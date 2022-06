Zürcher Vertretung im Ständerat – Ruedi Noser räumt den Sitz, FDP lanciert Frau Nach acht Jahren wird Ruedi Noser das Stöckli nächstes Jahr verlassen. Die FDP schlägt nun Regine Sauter als Nachfolgerin vor. Doch wittern wohl andere Parteien Morgenluft. Hélène Arnet Pascal Unternährer UPDATE FOLGT

Regine Sauter soll den Zürcher FDP-Sitz im Ständerat verteidigen, neben ihr Kantonalpräsident Hans-Jakob Boesch. Foto: Dominique Meienberg

Die FDP ist früh dran: Die Kantonalzürcher FDP hat am Montagmorgen bekannt gegeben, dass ihr Ständerat Ruedi Noser bei den nächsten Wahlen am 22. Oktober 2023 nicht mehr antreten wird. Der Vorstand schlägt auch bereits eine Nachfolgerin vor: Nationalrätin Regine Sauter.

Der 61-jährige Noser gehört zu den profiliertesten und bekanntesten Zürcher Politikern. Er vertrat seine Partei von 1999 bis 2003 im Kantonsrat, wechselte dann in den Nationalrat, in dem er bis 2015 politisierte. 2015 wurde er im zweiten Wahlgang – deutlich vor Bastien Girod (Grüne) und Hans-Ueli Vogt (SVP) – in den Ständerat gewählt. 2003/04 sprang Noser als Interimspräsident der kantonalen FDP ein, und als solcher holte er die einst desavouierte alt Bundesrätin Elisabeth Kopp wieder in die Partei zurück. Von 2003 bis 2009 war er zudem Vizepräsident der nationalen FDP.

17. November 2019 im Zürcher Restaurant Hornegg: Ruedi Noser wurde als Ständerat wiedergewählt. Foto: Reto Oeschger

Eine Frau fürs Stöckli

Geht es nach dem FDP-Vorstand, soll nun also eine Frau für Zürich ins Stöckli einziehen. Regine Sauter ist neben ihrem politischen Mandat Direktorin der Zürcher Handelskammer und neuerdings als Präsidentin des Schweizer Spitalverbandes H+ nominiert. Zudem sitzt die 56-Jährige unter anderem im Geschäftsführerausschuss von Economiesuisse und im Beirat des Balgrist-Spitals. Auch sitzt Sauter in den Verwaltungsräten der Federas Beratungs AG und des Zürcher Opernhauses.

Die Staatswissenschaftlerin Sauter politisierte von 2004 bis 2015 im Zürcher Kantonsrat. Seither ist sie Nationalrätin. Der FDP-Vorstand sieht in ihr eine «starke Stimme, die sich dezidiert für den Wirtschafts-, Forschungs- und Innovationsmotor Zürich aussprechen wird.»

Regine Sauter politisiert seit 2015 im Nationalrat. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Laut Parteipräsident Hans-Jakob Boesch hat sich Sauter speziell mit den Themen Altersvorsorge und soziale Sicherheit, Gesundheit, Arbeitsplätze und Standortattraktivität befasst. Die endgültige Nominierung wird an der Delegiertenversammlung vom 30. August stattfinden.

Die letzte freisinnige Zürcher Ständerätin war Trix Heberlein, welche von 2003 bis 2007 amtierte.

Alfred Heer oder Tiana Moser?

Die Vakanz erhöht die Chance anderer Parteien, eine oder einen der Ihren in den Ständerat zu hieven. Wobei SP-Ständerat Daniel Jositsch bereits gesetzt sein dürfte. Er hat schon kundgetan, dass er nochmals antreten wird.

Im Fokus steht die Zürcher SVP, die bereits mehrfach vergeblich versucht hat, einen Zürcher Sitz im Ständerat zu erobern. Diesmal könnte Nationalrat Alfred Heer zum Kandidatenfeld zählen. Nicht überraschen würde auch eine Kandidatur von GLP-Nationalrätin Tiana-Angelina Moser.

