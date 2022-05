Wie sieht ein klassisches Wochenende bei Ihnen aus?

Im Sommer stehe ich sehr früh auf und putze mit meiner Frau unsere Gelateria im Kreis 4. Nachdem auch die Pflanzen gehegt und gepflegt sind, geniessen wir einen kleinen Brunch. Um zwölf geht es ab an den See, wo ich beim Hafen Riesbach meinen Gelati-Wagen bereitstelle. Sobald meine Mitarbeiterin eintrifft, hab ich etwas Zeit für mich oder meine Familie. Zur Abendschicht bin ich wieder am Stand – und bleibe bis etwa 23 Uhr. Ausser wenn es regnet, dann sieht mein Wochenende entspannt aus. Dann erlaube ich mir auch mal, so richtig zu faulenzen.