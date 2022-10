Kleine Demonstration gegen den Krieg – Russinnen und Russen wollen in Zürich Zeichen gegen Putin setzen In Zürich gingen rund 50 Leute auf die Strasse, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Auch Politprominenz war anwesend. David Sarasin

Nur ein paar Dutzend kamen an die russische Demonstration gegen den Ukraine-Krieg auf dem Helvetiaplatz. Foto: Michele Limina

Rund 50 Personen versammelten sich am Freitagabend auf dem Zürcher Helvetiaplatz, um gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu demonstrieren. Sie schwenkten die weiss-blau-weissen Fahnen des russischen Widerstandes gegen den Krieg und der russischen Opposition. Einige trugen Schilder mit der Aufschrift «Russians against war», Russinnen und Russen gegen den Krieg.