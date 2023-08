Waffen für die Ukraine – Russische Hacker stellen Plan für Schweizer Panzerdeal online Ein internes Seco-Dokument taucht in in einem russischen Telegram-Kanal auf. Es enthält vertrauliche Informationen über einen möglichen Ringtausch mit Radpanzern aus Schweizer Produktion. Bernhard Odehnal Christian Brönnimann

Radpanzer Piranha III des Schweizer Unternehmens Mowag. Dänemark könnte solche Fahrzeuge an baltische Staaten abgeben. Davon würde auch die Ukraine profitieren. Foto: PN

Für die Augen der Öffentlichkeit war das Dokument offensichtlich nie gedacht. Die sieben Seiten, auf denen das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) das Thema «Kriegsmaterial­exporte mit Ukrainebezug» behandelt, wirken wie ein Leitfaden für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus, aber auch für das Botschaftspersonal im Ausland. Die wichtigsten Punkte sind deshalb auch in Englisch verfasst. Einmal heisst es auch «mündlich/informell», und ein Abschnitt wird gar als «vertraulich» klassifiziert.

Dass das Seco-Dokument nun aber doch im Internet abrufbar ist, dafür zeichnet eine russische Hackergruppe namens Joker DPR verantwortlich. In der Nacht vom 8. auf den 9. August stellten die Hacker das Schweizer Papier in ihrem Telegram-Kanal online. Es zeige «die Suche nach einer Möglichkeit, Schweizer Waffen an die Ukraine zu liefern und gleichzeitig den Status der Neutralität zu erhalten», schreibt Joker DPR in einer kurzen Erklärung zur Veröffentlichung.

Das Seco ist alarmiert

Das Seco hat von der Veröffentlichung erst durch die Anfrage dieser Redaktion erfahren. Das Staatssekretariat nehme «diese Angelegenheit sehr ernst und hat deshalb über verschiedene Kanäle Abklärungen eingeleitet», sagt Mediensprecher Fabian Maienfisch. Bei dem Dokument handelt es sich um eine «Sprachregelung zu Fragen der Wiederausfuhr von Kriegsmaterial im Zusammenhang mit der Ukraine». Die Empfänger waren «verschiedene Dienststellen der Bundesverwaltung und Botschaften», so der Mediensprecher.

Das Seco-Dokument ist nicht datiert. Aus dem Kontext lässt sich aber schliessen, dass es zwischen März und Mai 2023 erstellt wurde. Das Seco spricht von einer «Version Anfang 2023».



Seco-Chefin Helene Budliger im Mai 2023 in Bern. Ihr Staatssekretariat bestätigt die Authentizität des nun veröffentlichten internen Dokuments. Foto: Raphael Moser

Inhaltlich ist insbesondere der als «vertraulich» bezeichnete Abschnitt brisant. Darin ist skizziert, wie die Ukraine doch noch von Piranha-Radpanzern profitieren könnte, welche die Schweiz einst an Dänemark verkauft hatte. Die dänische Regierung wollte bereits vor einem Jahr 22 Piranha-III-Fahrzeuge der Schweizer Firma Mowag an die Ukraine weitergeben. Doch die Schweiz stoppte das Vorhaben, weil eine solche Weitergabe nicht mit der Neutralität vereinbar wäre.

Offenbar stand dieses Frühjahr ein sogenannter Ringtausch zwischen Dänemark, einem baltischen Land wie Lettland und der Ukraine zur Debatte. Lettland würde dabei militärische Fahrzeuge aus eigenem Bestand an die Ukraine liefern – und dafür von Dänemark die Piranhas aus Schweizer Produktion erhalten. Dänemark würde durch die Weitergabe der Piranhas also indirekt die Aufrüstung der Ukraine ermöglichen, ohne dass die Schweizer Schützenpanzer tatsächlich in einem Kriegsgebiet landeten.

«Dass die rechtlichen Grundlagen in der Schweiz für Kriegsmaterial­exporte zu wenig Flexibilität für die aktuellen sicherheits­politischen Heraus­forderungen in Europa bieten, wurde erkannt.» Aus dem internen Dokument des Seco

Ein solcher Ringtausch ist inzwischen auch für 25 Leopard-2-Kampfpanzer geplant, die nach Deutschland geliefert werden sollen. Dass eine solche indirekte Unterstützung der Ukraine auch für die dänischen Piranhas im Gespräch ist, war bislang ein Geheimnis. Wie weit fortgeschritten das Vorhaben ist, lässt sich allerdings nur schwer abschätzen. Im Seco-Papier vom Frühjahr steht, der Ringtausch mit den dänischen Piranhas «scheint sich abzuzeichnen». Eine konkrete Anfrage Dänemarks sei aber noch nicht eingegangen. Gemäss Mediensprecher Maienfisch hat sich daran bis heute nichts geändert.

In einem allgemeinen Teil des internen Dokuments schreibt das Seco: «Dass die rechtlichen Grundlagen in der Schweiz für Kriegsmaterial­exporte zu wenig Flexibilität für die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen in Europa bieten, wurde erkannt.» Die «relevanten politischen Kräfte» arbeiteten derzeit an möglichen Lösungen. Vor dem Spätsommer sei aber kaum mit einem Ergebnis zu rechnen.

Telegram-Kanal von Joker DPR mit dem Schweizer Dokument: Die Quelle soll angeblich aus dem ukrainischen Militär kommen. Foto: Screenshot Telegram

Die russische Hackergruppe Joker DPR hat sich offenbar nach dem ultimativen Bösewicht in den Batman-Comics und -Filmen benannt. Dort begleitet der Joker seine schurkischen Taten stets mit höhnischem Gelächter. Und so lassen auch die russischen Hacker die Einträge auf ihrem Telegram-Kanal mit einem Ah-ha-ha-ha-ha… enden. Die Abkürzung DPR steht für Donetsk People’s Republic – die international nicht anerkannte und von Russland kontrollierte Abspaltung von der Ukraine im Donbass.

Die Joker-Gruppe ist bereits seit mehreren Jahren aktiv, bekannter wurde sie aber erst nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Heute hat sie laut ihrem Telegram-Kanal 247’000 Follower. Im Frühjahr 2023 behauptete die Gruppe, sie habe in das brandneue militärische Informations- und Kontrollsystem Delta der Ukraine eindringen und Informationen über die Zusammenarbeit mit der Nato stehlen können. Westliche Beobachter halten diese Behauptung hingegen für übertrieben. Sie glauben, dass die Gruppe höchstens den Account eines Delta-Mitarbeiters hacken konnte, nicht aber das gesamte System.

Hacker bringen den US-Geheimdienst ins Spiel

Im ersten Kriegsjahr fielen die russischen Hacker eher durch Desinformation auf. So stellte Joker DPR im vergangenen Sommer angebliche staatliche Dokumente aus Polen ins Netz. In einem Dokument wird behauptet, dass die Ukraine alle nach Polen geflüchteten Männer bis 60 Jahre zum Kriegsdienst verpflichten wolle. In einem anderen wird die Umbenennung einer polnischen Strasse nach dem in Russland besonders verhassten ukrainischen Faschisten Stepan Bandera bekannt gegeben. Beide Dokumente entpuppten sich rasch als Fälschung, wurden aber von prorussischen Internetaktivisten fleissig geteilt.

Beim Dokument aus der Schweiz bestätigt das Seco hingegen dessen Authentizität. Der Mediensprecher betont allerdings, dass die darin enthaltenen Informationen «der Öffentlichkeit in der Zwischenzeit bekannt sind». Inhaltlich sei die Veröffentlichung daher nicht problematisch.

Die Hacker von Joker DPR behaupten in einem auf Russisch verfassten kurzen Text auf Telegram, dass sie das Schweizer Dokument in der Mail eines Angehörigen des ukrainischen Militärs gefunden und von dort heruntergeladen hätten. Den Ukrainern wiederum sei das Papier vom US-Geheimdienst zugespielt worden, so behauptet die russische Gruppe: Denn auch die Amerikaner «spionieren die Schweizer aus». Zur Frage, wie das Dokument in russische Hände gelangen konnte, nimmt das Seco nicht Stellung.

