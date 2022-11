Ermittlungen gegen Oligarchen – Russische Megajachten wurden über die Schweiz finanziert Hat die Entourage von Wladimir Putin den Besitz der weltweit grössten Luxusschiffe verschleiert? Die Spurensuche führt zu einer Genfer Privatbank und einem Schweizer Ex-Banker. Sylvain Besson Oliver Zihlmann

Putins Luxusjacht? Das 140-Meter-Schiff Scheherazade liegt im Mai 2022 im toskanischen Hafen von Marina di Carrara vor Anker, davor ein Patrouillenboot der italienischen Finanzpolizei. Foto: Federico Scoppa (AFP)

Am Telefon wirkt die Stimme ruhig, fast ein wenig müde. «Hören Sie, es ist sehr gefährlich, darüber zu reden ... physisch gefährlich», sagt der Mann. «Vielleicht nicht hier in der Schweiz, aber in anderen Ländern.»