Militär will beeindrucken – Russische U-Boote durchbrechen meterdickes Arktis-Eis Ein vom russischen Militär veröffentlichtes Video zeigt, wie drei U-Boote durch das Eis in der Arktis aufsteigen. Die Aktion war Teil einer Übung des russischen Militärs.

Wollen beeindrucken: Drei U-Boote steigen im Abstand von wenigen hundert Metern unter dickem Eis in der Arktis auf. Video: AP/Ministry of Defener/Kremlin

In der Arktis haben drei russische Atom-U-Boote bei einer Übung zeitgleich meterdickes Eis durchbrochen. Das sei erstmals in der Geschichte der russischen Marine gelungen, sagte deren Oberbefehlshaber Nikolai Jewmenow am Freitag bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin.

Ein vom Militär veröffentlichtes Video zeigte, wie die atomar betriebenen U-Boote im Abstand von wenigen Hundert Metern unter dem 1,5 Meter dicken Eis aufstiegen, es durchbrachen und die Besatzung an der offenen Luke Vollzug meldeten.

An der Übung bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad haben sich den Angaben nach mehr als 600 militärische und zivile Mitarbeiter beteiligt. Putin wies der Agentur Interfax zufolge die Marine an, ihre Expeditionen in der Arktis fortzusetzen, um so «die Sicherheit Russlands zu gewährleisten». Moskau will mit dem Manöver Präsenz in der Arktis demonstrieren. Neben Russland erheben auch eine Reihe weiterer angrenzender Staaten wie die USA Anspruch auf Teile der Region, in der riesige Öl- und Gasreserven vermutet werden.

