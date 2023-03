Druck auf die Neutralität – Russischer Botschafter: «Man kann der Aussage Bersets nur zustimmen» Nachdem der US-Botschafter die Schweiz öffentlich aufforderte, die Wiederausfuhr von Waffen zuzulassen, schaltet sich nun auch der russische ein. Mischa Aebi Adrian Schmid

Bundespräsident Alain Berset und der russische Botschafter Sergei Garmonin bei der Überbringung der Neujahrsgrüsse durch das Diplomatische Corps im Januar 2023. Foto: Keystone

Die Grossmächte USA und Russland versuchen zunehmend, die Schweiz zu beeinflussen. Zuerst forderte US-Botschafter Scott Miller in einem Interview in der NZZ mehr Einsatz im Kampf gegen den von Russland angezettelten Krieg in der Ukraine. Die Schweiz solle die Wiederausfuhr von Waffen erlauben, ungeachtet ihrer Neutralität. Jetzt schlägt der russische Botschafter Sergei Garmonin zurück. Er wirft den USA vor, die Schweiz zu erpressen.