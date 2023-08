Russland am Brics-Gipfel – Wladimir Putin muss zu Hause bleiben Russlands Machthaber nimmt am Brics-Gipfel nur per Video teil, weil ihm in Südafrika die Festnahme drohte. Warum das Treffen dennoch bedeutsam für Moskau ist. Silke Bigalke aus Moskau

Wird beim Treffen in Südafrika von seinem Aussenminister Sergei Lawrow vertreten: Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: Valery Sharifulin (AFP)

Spätestens auf den Gruppenfotos wird auffallen, dass einer fehlt: Wladimir Putin bleibt in Moskau, wenn sich am Dienstag die Staatschefs von Brasilien, Indien, China und Südafrika im südafrikanischen Sandton treffen. Russland steht für das r in Brics, und zum ersten Mal bleibt nun eine Lücke beim Gipfeltreffen. Denn Putin nimmt nur per Videoschaltung am Treffen teil.