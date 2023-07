Da gehörte er noch dazu: General Iwan Popow (vorne links). Foto: PD

General Iwan Popow ist einer der wenigen Offiziere, denen die russischen Soldaten, die in der Ukraine einen barbarischen Angriffskrieg führen, vertrauten. In den vergangenen Wochen war es ihm als Befehlshaber der 58. Armee gelungen, die ukrainische Offensive im Süden zu bremsen. Und doch feuerte ihn Oberbefehlshaber Waleri Gerassimow. Der Grund: Popow hatte die Wahrheit gesagt.

Die Wahrheit über das, was in der Oblast Saporischschja gerade aus russischer Sicht falsch läuft: fehlende Rotation der Truppen, fehlende Artillerieaufklärung und, daraus folgend, hohe Verluste. Gerassimow wollte davon nichts hören – und Popow antwortete nach seiner Entlassung mit einer drastischen Audiobotschaft, sprach von Verrat an den russischen Soldaten.

Popows Anklage ist von neuer Qualität, denn jetzt kommen die Vorwürfe von einem hochrangigen Offizier der Armee – und der trägt sie auch noch in die Öffentlichkeit.

Vieles davon kommt einem bekannt vor. Auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte vor seiner Ein-Tages-Meuterei Probleme in der russischen Armee benannt. Doch Popows Anklage ist von neuer Qualität, denn jetzt kommen die Vorwürfe von einem hochrangigen Offizier der Armee – und der trägt sie auch noch in die Öffentlichkeit.

Zwei für Moskau besorgniserregende Entwicklungen macht der Vorgang sehr deutlich. Erstens: Innerhalb der russischen Armee sind Unzufriedenheit und Verzweiflung gross. Die Soldaten haben kaum noch Vertrauen in ihre Führung, und die Machtkämpfe innerhalb des Militärapparates können nur mit grossem Aufwand unter Kontrolle gehalten werden.

Zweitens: Die ukrainischen Streitkräfte machen mit angepasster Taktik bei ihrer Offensive Fortschritte. Vor neuen Durchbruchsversuchen soll der Gegner jetzt erst geschwächt werden. Täglich werden mit präzisen Schlägen Munitionsdepots oder Artilleriestellungen zerstört. Lange können das die russischen Streitkräfte nicht mehr kompensieren. Popow, einer der wenigen fähigen russischen Kommandanten, hat das gesehen. Er hat gewarnt. Er wurde bestraft. Für Kiew sind das gute Nachrichten.



