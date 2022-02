Krieg in der Ukraine – Russland hat mit Invasion begonnen

Krieg in der Ukraine im News-Ticker Russland hat mit Invasion begonnen | Luftangriffe und Panzer im Land | Stau an Tankstellen

Armeeeinheiten greifen die Ukraine an mehreren Flanken an, die Regierung in Kiew spricht von einem großangelegten Krieg. Aus dem ganzen Land werden Luftangriffe gemeldet. Wir berichten laufend.