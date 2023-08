Trotz Krieg gegen die Ukraine – Russland will erste Mondmission seit 1976 starten Obwohl sich das Land im Krieg befindet, soll die Rakete am Freitag gestartet werden. UPDATE FOLGT

Dieser Raketentyp soll laut der russischen Raumfahrtbehörde die Mondmission erfolgreich zu Ende bringen. Foto: Roscosmos/AFP (7. August 2023)

Russland will am Freitag erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine Mondmission starten. Dies gab am Montag die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bekannt. Es wäre die erste russische Mondmission seit 1976.

Der Start des Luna-25-Landers werde «am 11. August um 02.10 Uhr Moskauer Zeit» (01.10 Uhr MESZ) erfolgen, erklärte Roskosmos.

Der Wettbewerb um Kontrolle und Einfluss im Weltraum ist international in vollem Gange. Eine Landung auf dem Erdtrabanten gelang bisher nur den USA, Russland und China.

AFP/fal

