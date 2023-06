Krieg in der Ukraine – Russland will Offensive abgewehrt haben – was hinter der Behauptung steckt Putins Armee wehrt eine Offensive ab, die noch gar nicht richtig begonnen hat. Im russischen Belgorod wüten angeblich Partisanen. Verschleierung und Desinformation nehmen zu. Nicolas Freund

Über sie kursieren viele Propagandameldungen: Ukrainische Soldaten, hier aufgenommen in der Nähe von Bachmut. Foto: AP Photos / Libkos

Es kursieren derzeit viele nicht verifizierte und vermutlich übertriebene Meldungen aus dem Krieg in der Ukraine. So teilte die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium mit, die russische Armee habe eine «ukrainische Grossoffensive» in der Region Donezk zurückgeschlagen. Dutzende Fahrzeuge sollen zerstört und 250 Soldaten getötet worden sein. Diese Meldung wurde von vielen Medien übernommen, ist aber wahrscheinlich Propaganda.



Tatsächlich gab es am Sonntag in sozialen Netzwerken Gerüchte über einen Vorstoss ukrainischer Streitkräfte im Süden der Ukraine. Details sind aber bislang keine bekannt, Bilder gibt es nur wenige, und auch der ukrainische Generalstab meldete zuletzt aus der Region Donezk nur russischen Artilleriebeschuss und Luftangriffe, so wie fast jeden Tag.

«Begrenzte taktische Operation»

Der russische Feldkommandant Alexander Chodakowski widersprach aber am Montag auf seinem Telegram-Kanal der Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums. Es habe sich nur um «eine begrenzte taktische Operation der Ukrainer» gehandelt.



Es ist tatsächlich sehr unwahrscheinlich, dass die ukrainische Armee ihre für die angekündigte Gegenoffensive zurückgehaltenen Truppen einfach so in einen Frontalangriff schicken würde. Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass die russische Armee die Gegenoffensive mal eben in wenigen Stunden zurückschlägt. Sollte die ukrainische Offensive beginnen, ist mit intensiveren Kämpfen zu rechnen.

Es ist also gut möglich, dass die Version des russischen Kommandanten der Wahrheit entspricht. Denn die ukrainischen Streitkräfte versuchen vor allem im Süden immer wieder kleinere Vorstösse, um die russischen Verteidigungslinien zu testen. Denn ein grosser Angriff wäre ein immenses Risiko für die ukrainische Armee, und die Rückeroberungen im vergangenen Jahr gelangen immer, weil die ukrainischen Truppen gezielt Schwächen in der russischen Verteidigung ausnutzen.



Es ist auch wahrscheinlich, dass es bei solchen Testangriffen zu Verlusten kommt. Die Zahlen des russischen Verteidigungsministeriums sind aber vermutlich übertrieben, und ein solcher begrenzter Angriff ist zwar wahrscheinlich ein Teil der angekündigten Gegenoffensive, das gilt aber derzeit für viele Angriffe der ukrainischen Armee, die abgesehen vom Testen der russischen Verteidigung auch die Logistik der russischen Armee stören sollen.

Die Partisanen in Russland sind für die russische Armee ein Problem

Womöglich ist der Zweck dieser offensichtlich übertriebenen russischen Propagandameldung auch, von den Aktivitäten von Partisanen in der russischen Region Belgorod abzulenken. Dort soll es erneut zu Gefechten zwischen dem «Russischen Freiwilligenkorps» und der Armee gekommen sein. Bereits vor einigen Tagen sollen Kämpfer des Korps versucht haben, mehrere Dörfer in der Grenzregion zu besetzen. Laut Russland wurden die Angriffe zurückgeschlagen.



Nun behaupteten die Paramilitärs aber am Sonntag, mehrere russische Soldaten gefangen genommen zu haben. Nachdem ein gefordertes Treffen mit Wjatscheslaw Gladkow, dem Gouverneur der Region, nicht zustande gekommen sein soll, würden die Gefangenen nun an die Ukraine ausgeliefert. Ausserdem soll inzwischen auch ein aus Polen bestehendes, weiteres Freiwilligenkorps in Belgorod aktiv sein. Nicht verifizierte Videos in sozialen Netzwerken zeigen schwer bewaffnete Soldaten sowie einzelne Helikopter und Panzer, die angeblich derzeit in der Region aktiv sein sollen.



Am Montag meldete Gouverneur Gladkow ausserdem einen Brand in einer «Energieanlage», womit vermutlich ein Kraftwerk oder ein Umspannwerk gemeint ist. Eine Drohne soll einen Sprengsatz auf die Anlage abgeworfen haben. Laut russischem Verteidigungsministerium wurden am Montag zehn ukrainische Kämpfer bei dem Versuch, über die Grenze nach Russland einzudringen, getötet. Auch diese Angaben sind nicht verifiziert.

