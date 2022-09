Ukrainischer Vormarsch im Osten – Russlands Hardliner sind wütend und fordern noch mehr Härte Nach dem Rückzug der russischen Armee bei Charkiw zeigt sich der Kreml offiziell unbeirrt. Doch innerhalb des Machtapparats beginnt es zu rumoren. Silke Bigalke aus Moskau

«Spezialoperation» läuft nicht nach Plan: Verlassener Panzer der russischen Armee in der Region von Charkiw. Foto: AFP

Es war absehbar, dass Dmitri Peskow spätestens am Montag nach den militärischen Rückschlägen in der Ukraine gefragt würde. Trotzdem hatte der Kremlsprecher den Journalisten nicht mehr zu bieten als seine üblichen Ausweichmanöver. «Die militärische Spezialoperation geht weiter», sagte Peskow auf die Frage, ob die Militärführung denn noch das volle Vertrauen des Kremlchefs geniesse. «Sie wird fortgesetzt, bis die ursprünglich gesetzten Ziele erreicht sind.»

In dem Land, in dem der Krieg «militärische Spezialoperation» genannt werden muss, gibt es seit dem Wochenende einen neuen Euphemismus: Statt von Rückzug ist dort nun von «Umgruppierung» die Rede. Den Begriff hatte das Verteidigungsministerium vorgegeben. Man habe beschlossen, die Truppen «in den Regionen Balakleja und Isjum» umzuformieren. An vielen Russen dürfte diese dann auch vorbeigegangen sein.

Tschetschenien-Führer Kadyrow äussert Kritik

In Russland gibt es aber auch Menschen, die sich täglich mit der «Spezialoperation» beschäftigen. Kremlpropagandisten, Kriegsberichterstatter, Blogger, die die russischen Streitkräfte begleiten, Nationalisten und Patrioten, die nicht nur fest an den Sieg glauben, sondern ihn schon von Berufs wegen regelmässig herbeibeschwören. Sie müssen das vergangene Wochenende nicht nur als militärisches, sondern auch als Kommunikationsdesaster empfunden haben. Das Reden überliess der Kreml mal wieder anderen.

«Es wurden Fehler gemacht», sagte Ramsan Kadyrow, Machthaber in der russischen Teilrepublik Tschetschenien, auf seinem Telegramkanal. Wenn es keine Strategieänderung gebe, sehe er sich gezwungen, «mit der Führung des Landes Kontakt aufzunehmen, um ihnen die Situation zu erklären». Fast eine Drohung, zu der Peskow nur sagte, es sei kein Gespräch zwischen Putin und Kadyrow geplant.

Aussenminister Sergei Lawrow liess verlauten, Russland lehne Verhandlungen mit der Ukraine nicht ab. Moskau hat immer behauptet, es sei zu Gesprächen bereit, allerdings zu seinen eigenen, für die Ukraine unannehmbaren Bedingungen. Peskow formulierte das am Montag so: «Wir sehen zurzeit keine Verhandlungsperspektive, denn es gibt keine Voraussetzungen für solche Verhandlungen.»

Mehr Antworten gab es nicht für die Hardliner, die seit Tagen im Netz, in ihren Telegram-Kanälen heiss diskutieren. Manche hatten die Gegenoffensive kommen sehen und davor gewarnt. Viele beschuldigen nun das Verteidigungsministerium. Andere machen sich selbst Mut, indem sie an Russlands Atomarsenal erinnern. Viele fordern noch mehr Härte, dabei ist auch gekränkter Stolz herauszulesen.

Die gesamte Welt schaue nun statt auf den Tod der Queen auf «die Niederlage der russischen Armee bei Charkow. Das ist die Neuigkeit Nummer eins», schreibt etwa der kremlnahe Politologe Sergei Markow. Alle Staatsführer seien bereit, ihre Politik gegenüber Russland zu ändern, wenn sich die Lage an der Front ändert. Wer keine neuen Sanktionen wolle, der solle jetzt «für eine Offensive der russischen Armee» eintreten.

Ausgerechnet am Wochenende, an dem Russlands Armee schlecht ausgesehen hat: Moskau feiert den 875. Jahrestag seiner Gründung. Foto: Keystone

Wenn keine Konsequenzen aus dem Geschehen gezogen würden, schrieb der russische Kriegskorrespondent Alexander Koz, dann werde es «hart» – nicht nur für die Soldaten, sondern für die gesamte russische Gesellschaft. Diese Konsequenzen bezog er auf praktisch alle Bereiche des Militärs, auf Taktik, Ausrüstung, Motivation der Soldaten, auf Ausbildung. «Das Verteidigungsministerium hat unseren Präsidenten an allen Fronten reingelegt», schrieb der Blogger Roman Saponkow.

Besonders erbost hat viele Leute die grosse Jubiläumsfeier in der Hauptstadt – ausgerechnet am Samstag. «Feuerwerk in Moskau heute um 21 Uhr», schrieb Saponkow. «Seid ihr so bescheuert, oder hat sich da was verhakt?» Ein anderer Blogger listete auf, was der Armee alles fehle, während Moskau Milliarden für eine Party ausgebe. «Was ist los mit euch? Doch nicht in Zeiten eines so schrecklichen Rückschlags.»

Chefpropagandisten sind ungewöhnlich ruhig

Während sich Putins Machtapparat vor dem Wahlwochenende vor allem darauf konzentriert hatte, die letzten Reste der unabhängigen Opposition unschädlich zu machen, kam die Kritik von ungewohnter Seite, von konservativen, im Prinzip kremltreuen und nun sehr enttäuschten Russen. Offenbar bebte es in diesen Kreisen so gewaltig, dass sich die Chefpropagandisten des Kreml in ganz ungewohnter Rolle sahen: Sie mussten beschwichtigen.

«Still, ruhig helfen, wo geholfen werden kann. Still, ruhig beten. Still, ruhig deine Empörung dämpfen», schrieb Margarita Simonjan, Chefin des Staatssenders RT, die sonst selbst nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Jeder solle tun, was er könne. «Für unseren unvermeidlichen Sieg, durch Gottes Gnade.» Auch Staats-TV-Moderator Dmitri Kisselow versuchte zu beschwichtigen. Die Kämpfe gingen weiter, sagte er. Dann sprach er über die «Umgruppierung» und über angeblich «schwere Verluste» der Ukraine.

Übrigens haben sich am Wahlwochenende auch etwa zwei Dutzend Kommunalabgeordnete aus Moskau und Sankt Petersburg gegen Putin gestellt und dessen Rücktritt gefordert. Der Kremlherrscher schade «der Zukunft Russlands», schrieben sie in einer Online-Erklärung, für die sie weitere Unterschriften suchen. Eine Initiative, die für kremlkritische Politiker deutlich riskanter ist als für Militärblogger. Den ersten von ihnen drohen bereits Verfahren wegen «Diskreditierung der Armee».

Fehler gefunden?Jetzt melden.