Hit aus Barbie-Film – Ryan Gosling stürmt mit «I’m Just Ken» die Charts Der Schauspieler hat es mit seiner Ballade über Ken in die Billboard Hot 100 geschafft. Auch andere Songs aus «Barbie» werden gerade rekordmässig gestreamt.

Mit seinem Song «I’m Just Ken» aus dem Soundtrack der aufgedrehten Kinokomödie «Barbie» hat es US-Schauspieler Ryan Gosling erstmals in die Billboard Hot 100 geschafft. Der Song stieg auf Platz 87 ein, wie das gleichnamige US-Magazin berichtete. Zwar sei es Goslings erstes Mal in den Hot 100, nicht aber insgesamt in den Charts: Mit «City of Stars» aus dem Musical «La La Land» (2016) sind ihm demnach zwei Chartplatzierungen gelungen.

Der 42-jährige Ryan Gosling spielt Ken in «Barbie», den Freund der berühmten Spielzeugpuppe (Barbie wird im Film von Margot Robbie verkörpert). In seiner Ballade lamentiert Ken über sein Leben als Bürger zweiter Klasse in Barbieland. Denn dort stehen die Barbies im Mittelpunkt – während Kens nur Kens sind. «Ich bin nur Ken», singt Gosling in dem Song, «woanders wäre ich eine Zehn.» Fans sind begeistert vom gefühlvollen Auftritt des Schauspielers – und fordern nun sogar einen Oscar für den besten Song.

«Barbie»-Album wird millionenfach gestreamt

Aber auch andere Musikveröffentlichungen aus «Barbie» boomen zurzeit. Bereits am ersten Wochenende nach dem Filmstart wurde das offizielle «Barbie»-Album auf Spotify über 50 Millionen Mal gestreamt. In den Album-Charts Billboard 200 startet es auf Platz 2. Übrigens: Das Album mit 55 Songs ist mit einer Gesamtdauer von zweieinhalb Stunden länger als der Film selbst.

Ein Blick auf die Spotify-Charts zeigt: Sowohl international als auch in der Schweiz dominieren Hits aus «Barbie». Während «What Was I Made For» von Billie Eilish in den «Top 50 Global»-Charts auf Platz drei liegt, sind «Dance the Night» von Dua Lipa und «Barbie World» von Ice Spice und Nicki Minaj auf Platz 4 respektive 7.

Und auch der Film bricht einen Rekord nach dem anderen: Die Realverfilmung von Regisseurin Greta Gerwig spielte am ersten Wochenende nach Branchenschätzungen über 350 Millionen Dollar weltweit an den Kinokassen ein. Mittlerweile kratzt der Film gar an der 1-Milliarde-Grenze – das wäre nach nur drei Wochen Laufzeit historisch.

SDA/lif

