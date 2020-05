Am Morgen Parlamentssitzung, am Nachmittag Fraktionssitzung – und dazwischen ein Schwatz vor der Messehalle in der Sonne. Selbst das Mittagessen erhalten die Kantonsräte vor Ort. Und doch sehnen sich manche Parlamentarier zurück ins Rathaus. Anderen gefällt es im Exil.

Foto: Liliane Minor