Uetlibergbahn fährt wieder regulär – S 10 nach Sturm wieder auf üblichem Streckennetz unterwegs Die S10 wird ab Montag wieder durchgängig zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und dem Uetliberg verkehren: Der Streckenabschnitt, den Sturm Bernd beschädigt hatte, soll bis dahin wieder instand gesetzt sein.

Auf dem Abschnitt zwischen Zürich Triemli und Uitikon Waldegg hatten die heftigen Windstösse von Mitte Juli unter anderem 20 Fahrleitungsmasten mitsamt Fundamenten arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Reparaturarbeiten gestalteten sich aufwendig, wie einer Mitteilung der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU) vom Mittwoch zu entnehmen ist: «Zunächst galt es, Material, Baufahrzeuge und spezialisiertes Personal für die Fahrleitungsarbeiten aufzutreiben.»

Vergangene Woche hätten nun die Ausholzarbeiten stattfinden können. In dieser Woche wurden und werden die Fundamente ersetzt, neue Masten gestellt und die Fahrleitungen montiert. Bis die Strecke voraussichtlich am Montag wieder in Betrieb genommen werden kann, verkehren zwischen Triemli und Waldegg weiterhin Busse.

