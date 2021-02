Freeriden in Engelberg – Sämis Gespür für Schnee Zwei Tage im Tiefschnee am Titlis: Bergführer Sämi Speck und ein Snow-&-Safety-Kurs geben Freeridern Sicherheit. Ein Selbstversuch. Yann Cherix

Mit grossem Schwung den Titlis runter. Der 3200 Meter hohe Berg ist ein Paradies für Freerider. Foto: PD

Da war etwas in seiner Stimme, das mich sofort stoppen liess. «Hinter mir bleiben!», hatte Sämi Speck gerufen und meinen mit Serotonin befeuerten Ritt über die Rückseite des Titlis abrupt unterbrochen. Zuvor war ich den unberührten, mit perfektem Pulverschnee gesegneten Galtiberggletscher hinuntergeflogen und zweimal am wartenden Bergführer vorbeigefahren. Dabei war Regel Nummer Eins auf dieser Skitour: Immer oberhalb vom Bergführer anhalten. Doch wie nur in solchen Momenten voller Glückshormone an Regeln denken?

Er versteht Schnee: Bergführer Sämi Speck. Foto: Yann Cherix

Aber dann hallten diese drei Worte durch die Schlucht. Bergführer Speck zeigte mit seinem Skistock auf eine Traverse, die sich um einen Felsen schlang, am Fuss der 500 Meter hohen Titlisnordwand entlangzog und in einem 50 Grad steilen Hang eine Spur für knapp zwei Ski freihielt. «Auf keinen Fall verpassen, sonst landest du tief unten im Lawinen- und Geröllboden. Dort will niemand hin.» Statt Glückshormone flutete nun Adrenalin den Körper.

Schicksalsgemeinschaft mit den jungen Ärzten

Einen Tag vor diesem Wechselbad der Hormone gaben sich in Zentrum von Engelberg alle betont cool. Die Entscheidungen waren zunächst auch profaner Natur. Vor dem Go-in-Shop trafen sich ein Dutzend Skifahrer und drei Bergführer vom lokalen Mountain-Guide-Büro, um die Frage zu klären: Wer mit wem? In normalen Zeiten sind es acht Teilnehmende pro Führer, heute gerade mal vier. Corona sei Dank.

Drei junge Ärzte, hervorragende Skifahrer, stellten sich zu Sämi Speck, dazu ich. Wir nickten uns zu. Schicksalsgemeinschaft.

Freeriden – was zu beachten ist Infos einblenden Vor der ersten Fahrt immer das Lawinenbulletin des Schnee- und Lawinenforschungsinstituts (SLF) checken. Welche Gefahrenstufe herrscht im Gebiet? Die richtige Ausrüstung: LVS-Gerät (Barryvox), Rucksack mit Schaufel, Sonde und noch besser Airbag. Im Hang Alarmzeichen beachten: spontane Lawinenniedergänge, Rissbildungen, Wumm-Geräusche.

Grosse Gefahr von anderen Skifahrern, die oberhalb fahren. Im Zweifelsfall lieber Vortritt lassen. Nächste Snow-&-Safety-Kurse im Januar/Februar 2022. Infos: engelberg.ch, engelbergmountainguide.ch

Für Übernachtungsgäste mit Gästekarte kostet der Kurs 89, ohne Gästekarte 340 Franken pro Person. Der Kurs, der Freerider jeweils im Januar und Februar in die Geheimnisse des Fahrens abseits der Piste einführt, ist immer schnell ausgebucht.

Das hat sicherlich auch mit dem Ort zu tun. Engelberg gilt im gesamten Alpenraum als Zentrum der Freerider. Der Obwaldner Bergort auf 1000 Meter über Meer ist vom Unterland gut zu erreichen. Zudem sind in dieser schneesicheren Region alle berühmten Freeridehänge per Bahn zu erreichen. Schweisstreibendes Schneelaufen entfällt.

Laufen gehört auch zum Freeriden. Aber in Engelberg gehts auch gut mit dem Sessellift. Foto: PD

So hat sich am Fuss des 3200 Meter hohen Titlis eine Freerider-Community niedergelassen, die von vielen fröhlichen Schweden geprägt wird. Treffpunkt ist die von zwei Aussteigern aus Stockholm gegründete Ski Lodge beim Bahnhof. Bei Smörrebröd und gedämpftem Lachs werden die Abenteuergeschichten aus dem Sulz, Steintäli oder Laub erzählt. Letzterer gehört zu den bekanntesten Hängen der Welt. Mehrere 100 Meter breit ist er, kippt hinter einer Kante 1100 Höhenmeter hinunter und hat eine für Tiefschnee ideale Neigung von durchschnittlich 35 Grad. Und ist zudem über die rot markierte Piste 4 am Rindertitlis-Lift auch einfach zu erreichen.

Für Sämi Speck fast zu einfach. Der Bergführer steht im Hang und spricht davon, dass es Tage gibt, an dem Laub zum Unort wird. Wie jüngst, als Wind und Neuschnee am schattigen Nordhang für Gefahrenstufe vier sorgten. Ein junger Mann ging trotzdem hinein – und kam nicht mehr lebend hinaus.

«Das wäre zu vermeiden gewesen», sagt er und weiss, dass Todesfälle immer auch Bad News für seinen Ort sind, seinen Arbeitsplatz, der so sehr von der Verheissung auf Spass und Entspannung lebt. Seit 25 Jahren ist Sämi Speck Bergführer, er weiss, wie schmal der Grat zwischen Freiheit und Sicherheit ist. Engelberg profitiert vom Image als Freerider-Spot, doch die Gefahr für die risikofreudigen Touristen muss einigermassen kalkulierbar bleiben. Darum ist Bergführer Speck Teil des Snow-&-Safety-Kurses.

Jede Sekunde zählt

Das Risiko in der so oft unberechenbaren Natur im Schnee soll minimiert werden. Er zeigt den Teilnehmern darum zuerst einmal, wie mit dem Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) umzugehen ist. Bei Sämi Speck heisst das: barryföxlen. Ganz nach dem vom Schweizer Militär entwickelten Gerät.

Wissen, was wo ist und vor allem: wie steil es ist. Auch detailliertes Kartenlesen gehört zum Kurs. Foto: PD

Wie stellt man das Barryvox auf Senden, auf Empfangen? Was ist bei einem beobachteten Lawinenniedergang zuerst zu tun? «Letzte Sichtung des Verschütteten lokalisieren, Kameradensuche priorisieren – noch vor dem Rega-Anruf. Jede Sekunde zählt!»

Doch Sämi Specks Lehrstunden bestehen vor allem auch aus Analysen des Geländes. Er zeigt auf Verwehungen, Übergänge zwischen viel und wenig Schnee, erzählt von Neigungswinkeln und warnt vor Couloirs, die zu tödlichen Fallen werden können. Er referiert auch über die Beschaffenheit von Schnee, diesem Element aus sechseckigen Eiskristallen, die sich ineinander verhaken können – oder eben auch nicht. Schnee, der nicht gebunden ist – bei solchen Konstellationen drohen Lawinen. Und der Spass endet.

Am Galtisberg hätte genau hier ebendieser enden können. Spassig war hier nichts mehr, die Traverse furchterregend, tief unten waren riesige Eisblöcke einer längst niedergegangenen Lawine zu erahnen. Dorthin wollte tatsächlich niemand. Wir folgten Sämi Speck vorsichtig durch die enge Spur, schafften die Traverse aber problemlos, querten den verwunschenen Wald bei der Alp Bödmen und kamen nach fast 2000 Höhenmetern schliesslich bei der Fürenalp-Talstation an. Der Bus wartete bereits. Wir stiegen ein, Serotonin pumpte durch unsere Adern. So fühlt sich Glück an.

Die Reise wurde unterstützt von Engelberg-Titlis Tourismus.