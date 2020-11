Acht Regionen statt zwölf Bezirke – Säuliämtler wollen nichts mit den Limmattalern zu tun haben Die Reaktionen der Gemeinden zu einem einschneidenden Vorschlag, den Kanton Zürich neu zu strukturieren, fallen durchzogen aus. Pascal Unternährer

Bezirke gibt es im Kanton Zürich seit 200 Jahren, sie stiften Identität. So gesehen ist es immer heikel, an einer derartigen Tradition zu rütteln. Vor knapp 20 Jahren hat es Regierungsrat Markus Notter (SP) im Verfassungsrat versucht, ohne Erfolg. Im März hat der Verband der Zürcher Gemeindepräsidenten (GPV) einen neuen Versuch unternommen, da ihm die alten Grenzen überholt schienen.

Er schlug acht Regionen statt der zwölf Bezirke vor (lesen Sie hier mehr Details zum Projekt). Unter anderem würden die Bezirke Affoltern und Dietikon in der Region Limmattal-Knonaueramt aufgehen. Andelfingen, Winterthur und der Westteil des Bezirks Pfäffikon würden zur Region Winterthur-Weinland. Bülach sowie Dielsdorf wären in der Region Unterland vereinigt, wobei die fünf südlichen Gemeinden des Bezirks Bülach mit dem Bezirk Uster zur Region Glattal fusioniert würden. Aus Rest-Pfäffikon und Hinwil würde die Region Oberland. Zudem schlug der GPV 31 sogenannte funktionale Räume vor, in denen die Gemeinden ihre Schulen, Wasserversorgungen oder Feuerwehren organisieren würden.