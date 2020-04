Vor dem Entscheid des Bundesrats – Sagt die Maturaprüfungen ab! Die finale Klausur wird überhöht. Auch ohne sie sind die Gymnasiasten gut fürs Studium vorbereitet. Meinung Tim Wirth

Die angehenden Maturandinnen und Maturanden haben während vieler Jahre bewiesen, was sie können. Eine Abschlussprüfung während der Corona-Krise ist unnötig. Claudio De Capitani

Um zu beurteilen, ob die Abschlussprüfungen trotz Corona-Krise durchgestiert werden müssen, reicht eine Frage: Sind die Schülerinnen und Schüler auch ohne Schluss-Examen fit fürs Studium? Die Antwort lautet Ja – und deshalb muss der Bundesrat, der voraussichtlich am Mittwoch entscheidet, vorschlagen, alle Prüfungen in allen Kantonen abzusagen. Er würde damit den Antrag der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) verschärfen. Diese will, dass nur die mündlichen Prüfungen überall abgesagt werden. Bei den schriftlichen Tests sollen die Kantone individuell entscheiden.