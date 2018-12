Dieses Geschenk bereitet lange Zeit Freude

Gerade im Advent hat man oft keine Zeit, sich ein sinnvolles Geschenk zu überlegen. Man greift zu einer Notlösung und schenkt aufs Geratewohl irgendeinen Pullover, der nicht passt, oder ein Spielzeug, das nur Staub fängt statt Spass macht. Oder es bleibt beim blossen Griff ins Portemonnaie. Der klassische Weihnachtsbatzen ist zwar praktisch, aber delegiert lediglich das Schenken an den Beschenkten. Sehr zauberhaft ist das nicht.

Träume schenken, die auch realisiert werden können

Einen Fondssparplan unter den Weihnachtsbaum zu legen, eröffnet mehr Zauber, als man denkt. Denn er verspricht gerade Enkel- oder Göttikindern grosse Träume. Bereits mit einem bescheidenen Betrag wird ein substanzieller Zustupf für eine Ausbildung möglich. Vielleicht ein Sprachaufenthalt im Ausland. Oder sogar eine grosse Traumreise. Vielleicht die Aussicht auf ein Eigenheim? Träumen sollten gerade an Weihnachten keine Grenzen gesetzt werden.

Träume werden mit einem cleveren Spargeschenk bereits ab kleinen regelmässigen Beiträgen wahr. Möglich macht das der Fondssparplan von BWM Value Investing. Mit dem preisgekrönten Classic Global Equity Fund investieren Sie in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien, die von Experten sorgfältig handverlesen werden. Die Beschenkten profitieren dabei vom langfristig erwiesenen Aufwärtstrend von Aktien. Der Value-Investing-Ansatz von BWM steigert die Ertragschancen zusätzlich. Über die letzten 20 Jahre hat der Fonds damit durchschnittlich 8 % Rendite pro Jahr erwirtschaftet. Kein Wunder, investieren die Experten von BWM fast ihr ganzes eigenes Geld in die Classic Funds und in fondssparplan.ch.

Ein Weihnachtsbatzen, der langfristigen Träumen Fügel verleiht und dabei einfach und bequem zu beschaffen ist, gibt es also.