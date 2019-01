So können Hausbesitzer viel Geld sparen

Acht von zehn Schweizer Häusern sind älteren Baujahrs und weisen hinsichtlich Energieeffizienz oft Schwachstellen auf. Durch ungenügende Isolation kann dieses Problem zu erheblichen Mehrkosten führen. Mehrkosten, die unbewusst anfallen und sich über Jahre hinweg zu einem kleinen Vermögen kumulieren können.

Einfaches Verfahren

Sie machen sich zwar täglich Gedanken über Umwelt- und Klimaschutz, verschwenden jedoch vielleicht, ohne es zu merken, Unmengen an Energie und Geld beim Heizen Ihres Eigenheims. Das muss nicht sein. Raiffeisen hat sich das Ziel gesetzt, das allgemeine Bewusstsein auf diesem Gebiet zu stärken, Klimaziele zu erreichen und Sie dabei unverbindlich ins Bild zu setzen.

Woran merken Sie aber, ob auch Ihr Haus von verschwenderischen Isolationsschwächen betroffen ist und dabei kostbare Wärme verliert? Ein Wärmebild Ihrer Liegenschaft gibt sehr einfach Auskunft. In Zusammenarbeit mit der Firma ibih AG bietet Ihnen Raiffeisen Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera an, deren Technologie Energieverlust-Zonen in verschiedenen Farben sehr eindrücklich darstellt.

Tiefe Kosten

Da es sich dabei um Aussenaufnahmen handelt, brauchen Sie nicht einmal anwesend zu sein. So ist dieser Service praktisch mit keinem Aufwand für Sie verbunden. Im Preis schon ab 100 Franken sind mindestens sechs professionelle Aufnahmen, ein persönliches Dossier, genaue Analysen und Tipps für die Beseitigung allfälliger Schwachstellen erhalten.

Sichern auch Sie sich – wie bereits viele andere zufriedene Raiffeisen-Kunden – Ihre eigene, energieeffiziente Zukunft und tun Sie gleichzeitig etwas für die Umwelt und Ihr Portemonnaie.