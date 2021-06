Konzertreihe im Sommer – Samba-Sounds in Zürich Jeden Donnerstag wird vor dem Café Boy live Musik gemacht – den ganzen Sommer über. Sara Belgeri

Die Zürcher Band Borumbaia macht Samba im Batucada-Stil. Foto: PD

Man stelle sich vor: Es ist ein lauer Sommerabend, man nippt am Aperitivo der Wahl, und rundherum erklingen Samba-Sounds. Was nach Sommerferien in Valencia oder Karneval in Rio klingt, wird bald in Zürich Realität sein. Und zwar im Café Boy.

Nach den pandemiebedingt ruhigen und auch regnerischen Frühlingswochen fanden die Betreiber des Cafés im Kreis 4, dass es endlich an der Zeit sei, dass wieder Leben in die Zürcher Gassen einkehre. Nachdem die Konzertreihe «Musig vorem Boy» bereits letztes Jahr erfolgreich durchgeführt worden ist, werden auch dieses Jahr den ganzen Sommer über jeden Donnerstag Livekonzerte stattfinden.