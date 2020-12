Samichlaus in Zürich – Sami niggi näggi, wo stecksch?? Noch nie war es in Zürich so schwierig , den Mann mit dem Sack und seinen sinisteren Compagnon zu finden. Jean-Marc Nia

Offizielle Samichläuse haben dieses Jahr Seltenheitswert. Foto: Jelmoli

Normalerweise würde sich dieser Tage eine Lawine an Chläusen und Schmutzli über Zürich ergiessen. In den letzten Jahren waren in der Zeit bis zum 6. Dezember 600 bis 800 Bärtige unterwegs, so Siegfried Bosshard von der St. Nikolausgesellschaft. Sie besuchten Seniorenheime, Kindergärten, waren an Privat- und Firmenanlässen. Dieses Jahr muss man das Duo wie die feinen Schöggeli zwischen den zu vielen Nüssen im Chlaussack suchen.

Wer aber früh genug daran gedacht hat, der hat sich noch rechtzeitig bei der Gesellschaft den Samichlaus und den Schmutzli, wie so vieles das Jahr, online bestellt. Wird der Samichlaus einem also per UPS nach Hause geliefert?

Zum Digitalen kommen Hausbesuche

Nein. Auf die Bestellung folgt eine Einladung für einen Videocall. Hat man sich dann eingeloggt, wartet der Chlaus mit dem Schmutzli zusammen in einem der zwei Studios der St. Nikolausgesellschaft vor einem Hintergrund und ladet einen, wenn alles parat ist, zum, sagen wir es ganz unverklärt, Zoom-Meeting ein.

86 Hausbesuche wurden gebucht. Damit so wenig Chläuse und Schmutzli wie möglich im Einsatz sind, wurden die Zweiergespanne so zusammengestellt, dass sie bis 6. Dezember zusammenarbeiten können. Denn auch hier, so Siegfried Bosshard, wolle man keine Ansteckungen durch eine wilde Durchmischung riskieren. Das wärs ja noch: Superspreader Samichlaus! Die Anmeldefrist, sich den Sami-Niggi-Näggi per Zoom in die eigene Stube zu holen, ist jedoch abgelaufen.

Märlitram mit Einschränkungen

Sichtet man ihn also in den Zürcher Gemeinschaftszentren? Vielleicht – aber dort hätte man sich ebenfalls schon seit langem auf die kleine Gästeliste setzen lassen müssen. Oder muss sich zumindest jetzt noch richtig sputen oder hoffen, dass es zu unerwarteten Abmeldungen bereits reservierter Plätze kommt.

Wo also sieht man ihn, den Samichlaus? Im Märlitram! Das fährt verlässlich wie jedes Jahr seine Runden. Aber sogar hier gibts Einschränkungen: Einzeltickets an Privatpersonen werden dieses Jahr keine verkauft. Die schummrige Wohlfühloase auf Schienen ist nämlich ausschliesslich mit Kindergarten- und 1.- bis 3.- Primarschulklassen unterwegs. Aber am Steuer, dort steht wie immer der Samichlaus.