Rekord-Notrufe bei Tox Info – Sammler landen mit Pilzvergiftung auf Intensivstation Die Pilzkontrollstellen am Zürichsee melden derzeit einen riesigen Ansturm, ebenso der Giftnotruf Tox Info Suisse. Probleme bereitet vor allem der Röhrling. Thomas Münzel

Es gibt zwar nur wenig giftige Röhrlinge, dennoch bereiten sie den Anfängern Mühe, weil sie sich ähneln. Im Bild ein kleiner Flockenstieliger Hexenröhrling. Foto: Keystone

In dieser Pilzsaison hat Tox Info Suisse im Kanton Zürich bis jetzt 129 Notrufe wegen Pilzvergiftungen registriert. Im letzten Jahr verzeichnete man zum selben Zeitpunkt gerade mal 73 Anrufe. Viele Anfragen betrafen Röhrlinge, bei denen es laut dem Giftnotruf offenbar gern zu Verwechslungen kommt und die in diesem Jahr besonders häufig zu finden sind. Manche Pilzvergiftungen waren nach Auskunft von Tox Info Suisse so schwerwiegend, dass die betroffenen Personen hospitalisiert werden mussten.



So zum Beispiel im See-Spital Horgen. In der laufenden Pilzsaison sind nach Auskunft des Krankenhauses bisher zwei Personen auf der Intensivstation wegen Vergiftungen behandelt worden, davon befindet sich eine noch immer in Spitalpflege. Melanie Roche, Sprecherin des See-Spitals, weist darauf hin, dass eine solche Behandlung nach Pilzvergiftungen im Spital meist zu zwei- bis dreitägigem Intensivstationsaufenthalt führt und bei gutem Verlauf «danach zu weiteren ein bis zwei Tagen Normalstation».