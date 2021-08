Fünf Jahre nach Eröffnung - Samsung Hall bekommt neuen Eigentümer

Fünf Jahre nach Eröffnung – Dübendorfer Samsung Hall bekommt neuen Eigentümer Eine neue Eigentümerschaft unter Peter Habegger übernimmt die Leitung der Eventhalle. Ab 1. Januar 2022 wird die Samsung Hall auch umbenannt – der neue Name wurde allerdings noch nicht kommuniziert. UPDATE FOLGT

Die Samsung Hall in Dübendorf. Foto: Thomas Bacher

Die Samsung Hall in Stettbach, Dübendorf, wird verkauft, das schreibt der Betreiber Hans-Ulrich Lehmann in einer Mitteilung. Demnach übernimmt ab Anfang September eine neue Eigentümerschaft unter der Leitung von Peter Habegger, der zusammen mit Lehmann der Hauptinvestor der Eventhalle war. Des Weiteren beenden Lehmann und zwei weitere Aktionäre gemäss Mitteilung ihr Engagement in der EPZ Immobilien AG, der Bauherrin der Samsung Hall.

In Folge der Umstrukturierung werde das Namensrecht aufgekündigt, so Lehmann: «Der Name Samsung darf im Zusammenhang mit der Vermarktung der Halle ab dem 1. Januar nicht mehr verwendet werden.» Wie die Halle dann heissen soll, wird in der Mitteilung nicht kommuniziert. Die jetzige Geschäftsführerin, Frau Anke Stephan wird das Unternehmen verlassen und durch Natascha Leach ersetzt.

Die Samsung Hall wurde im Januar 2017 eröffnet. Seither traten diverse internationale Stars im grossen Konzertsaal mit Platz für 5000 Personen auf. Daneben fanden diverse Kongresse und Partys statt. Wie in anderen Eventhallen auch, wurden die Aktivitäten aufgrund von Corona praktisch auf null runtergefahren.

red

