Wiederbelebung von Skiort – San Bernardino segnet den Plan seines Investors ab Der Tessiner Investor Stefano Artioli will 300 Millionen Franken in den Bündner Ort investieren. Ihm schwebt ein «kleines Zermatt» vor. Nun kann Artioli das Kernstück seines Projekts verwirklichen.

Hier soll sehr viel Neues entstehen: Ein Blick auf den Ortskern von San Bernardino. Foto: Keystone

Seit 2012 steht die Bergbahn im Skigebiet von San Bernardino still, der Ort lockte deshalb gerade im Winter nur noch wenige Touristen an. Das dürfte sich jetzt ändern: Der Tessiner Immobilieninvestor Stefano Artioli will 300 Millionen Schweizer Franken ins Dorf im Misox investieren. Am Sonntag stimmten 78,5 Prozent der Bevölkerung dafür, dass seine Firma San Bernardino Swiss Alps fünf Baulandparzellen mit einem Wert von rund fünf Millionen Franken übernehmen kann. Auf diesen soll ein Resort mit Hotelanlage und Thermalbad entstehen. Das sei ein entscheidender Schritt zur Wiederbelebung des Touristenorts, liess San Bernardino verlauten.

In den kommenden Jahren möchte Artioli, ein alter Freund von UBS-Chef Sergio Ermotti, mit grossen Investitionen das auf 1600 Metern beginnende Skigebiet Confin mit seinen bislang 40 Pistenkilometern wiedereröffnen und ausbauen. Dazu sind die Neugestaltung des Dorfkerns mit der Sanierung der historischen Hotels Brocco e Posta und Ravizza geplant. Artioli hat bereits mehrere Häuser und Hotels im Dorf gekauft.

Ein Werbeplakat für neue Wohnungen und ein Aparthotel: Noch lässt sich die Zukunft im Dorf erst erahnen. Foto: Keystone

Insgesamt 1500 warme Betten will er in den nächsten Jahren schaffen, auch das Sportangebot möchte er erweitert. Bereits an Weihnachten 2023 sollen Pisten und neue Hotels in Betrieb sein. Der Investor zeigt sich nach der Abstimmung zufrieden: «Jetzt können wir die Umgestaltung des Dorfes zügig vorantreiben», sagte er gegenüber tio.ch.

Laut seinen ambitionierten Plänen soll San Bernardino «ein kleines Zermatt» werden. Ein Dorf ohne Autoverkehr (geplant sind unterirdische Parkhäuser), dafür mit Elektroshuttles. Artioli erhofft sich vor allem auch Gäste aus Norditalien. Sein Projekt erinnert an dasjenige von Samih Sawiris in Andermatt. Dort wurde aber deutlich mehr Geld investiert.

