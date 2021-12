Kriminalität in US-Städten – San Francisco ruft den Notstand aus Massenplünderungen, Morde, Drogen: In den USA wird der Ruf nach einer starken Polizei wieder lauter. Martin Suter

Unter Polizeischutz: Luxusgeschäfte am Union Square in San Francisco. Foto: Getty Images

«Wir sind in einer Krise, und wir müssen entsprechend reagieren.» So begründete London Breed, Bürgermeisterin von San Francisco, ihre Entscheidung vom Freitag, im zentral gelegenen Tenderloin-Quartier für die nächsten drei Monate den Notstand auszurufen. «Allzu viele Menschen sterben in dieser Stadt, und zu viele liegen auf unseren Strassen.»

Breeds Beschluss, der erst noch vom elfköpfigen Stadtparlament abgesegnet werden muss, kommt einer Kehrtwende gleich. Die Bürgermeisterin wollte noch bis letztes Jahr unter dem Slogan «Defund the Police» der Polizei Geld abzweigen. Jetzt tönt es anders. In einem früheren Auftritt diese Woche kritisierte sie das «Kriminellenregime», beklagte «Kot und Urin» auf den Trottoirs und nannte organisierte Ladendiebstähle «Massenplünderungen».