Hochwasser an der Limmat – Sandsäcke abfüllen, bevor das Wasser kommt Während Zürich noch auf ein mögliches Hochwasser wartet, ist die Feuerwehr in Dietikon bereits im Dauereinsatz. David Sarasin

Rund vier Tonnen Sandsäcke füllte die Feuerwehr in Dietikon am Mittwoch ab. Foto: Anna-Tia Buss

Roger Wiederkehr ist im Moment auf kurze Nächte eingestellt. Jederzeit rechnet er mit der nächsten Alarmmeldung, worauf der Leiter der Feuerwehr Dietikon mit einem Trupp ausrücken muss. Fast zwei Dutzend Einsätze musste die Feuerwehr in den vergangenen 24 Stunden bewältigen.

In der Nacht auf Mittwoch meldete eine Firma im Industriegebiet in Dietikon um 3 Uhr morgens, dass Parkplatz und Produktionshalle unter Wasser stünden. «Das Wasser liess den Dolendeckel bei unserer Ankunft einen halben Meter über Boden schweben», sagt Wiederkehr am Nachmittag auf einem Kontrollgang.