Smalltalk der Woche – Sanduhr-Figuren stressen Mädchen mehr als Heroin-Chic Von einer Französin im Nackt-Kleid, Pferden auf dem Chanel-Laufsteg und warum «Friends with Benefits» den One-Night-Stand abgelöst haben: Die Liste fürs intelligente Tischgespräch. Michèle Binswanger

Der heimliche Star von «Emily in Paris»

Der Inbegriff des French Chic: Philippine Leroy-Beaulieu. Foto: Getty Images

​​Die Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu, die in der Netflix-Serie «Emily in Paris» Chefin Sylvie spielt, zeigte sich an der Pariser Fashion Week in einem transparenten Naked Dress des Labels Ami in den French-Chic-Farben Schwarz, Olivgrün und Blau. Als rauchende, schlecht gelaunte Französin hat sie sich ohnehin zum eigentlichen Star von «Emily in Paris» gemausert. Nun wird sie bereits als Kandidatin für eine eigene Spin-off-Serie gehandelt.

Ästhetik für schwierige Lebenslagen