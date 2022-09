Spektakuläre Wende in der US-Justiz – Sass Adnan 23 Jahre lang zu Unrecht im Gefängnis? 1999 wird Adnan Syed als Mörder verurteilt, nun ordnet eine Richterin seine Freilassung an. Der Fall wird neu beurteilt – vor allem, weil er durch einen Podcast in das Interesse der Öffentlichkeit geraten ist. Moritz Marthaler

Hat ihm der Staat 23 Jahre seines Lebens gestohlen? Der Fall des verurteilten Mörders Adnan Syed wird neu verhandelt – eine Richterin ordnete seine sofortige Entlassung an. Foto: Jim Lo Scalzo (EPA/Keystone)

Zweimal klicken die Handschellen, dazwischen liegen 23 Jahre. 1999 wird der damals 17-jährige Schüler Adnan Syed in Baltimore (USA) wegen Mordes verhaftet. Am Montag, 8606 Tage nach der Verhaftung, hat er das Gericht als ein Mann in relativer Freiheit verlassen. «Home detention», Hausarrest, darunter steht er ab sofort, nachdem die zuständige Richterin einem Antrag von Syeds Anwälten nachgekommen ist und das Urteil vorerst aufgehoben hat.