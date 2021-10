Arbeitsunfall in Uetikon – Sattelschlepper kippt während des Abladens zur Seite Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstagmorgen in einer Baustelle ein Lastwagen zur Seite gekippt. Der Chauffeur hat sich mittelschwere Verletzungen zugezogen.

Der Unfallort in Uetikon. Foto: Christian Dietz-Saluz

Kurz nach 10 Uhr fuhr ein 51-jähriger Fahrer mit einem Sattelmotorfahrzeug rückwärts in die Baustelle einer Liegenschaft in Uetikon. Während des Abladens kippte das Fahrzeug aus derzeit unbekannten Gründen zur Seite. Der Chauffeur zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich am Freitagnachmittag mit.

Die Bergungsarbeiten des gekippten Sattelschleppers gestalteten sich schwierig und dauerten fast den ganzen Tag. Die Strasse blieb bis kurz vor 19 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr signalisierte während der Arbeiten eine Umleitung.

Neben der Kantonspolizei Zürich stand die Feuerwehr Männedorf-Uetikon, unterstützt durch die Stützpunktfeuerwehr Meilen, sowie eine Patrouille der Kommunalpolizei Uetikon und ein privates Bergungsunternehmen im Einsatz, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen. Foto: Kantonspolizei Zürich Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Foto: Christian Dietz-Saluz 1 / 2

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.