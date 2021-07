Unfall in Horgen – SBB-Arbeiter erleidet Stromschlag – Züge fallen aus Bei einem Arbeitsunfall in Horgen ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann schwer verletzt worden. In der Folge kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Thalwil und Baar.

Ein Mann wurde am Mittwochmorgen in Horgen bei Erdungsarbeiten an den Fahrleitungen der SBB schwer verletzt. Keystone (Symbolbild)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs war ein Mann in Horgen auf einem Mast an den Fahrleitungen der SBB mit Erdungsarbeiten beschäftigt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, erlitt er ungefähr um 04:30 Uhr einen Stromschlag. Der Arbeiter wurde schwer verletzt.

Der 23-Jährige musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch ein Notfallteam wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt, sie wird durch Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, untersucht. Die Arbeitskollegen wurden des Verunfallten wurden durch ein Care-Team betreut.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Wegen des Unfalls kam es zwischen fünf und acht Uhr auf der Strecke zwischen Thalwil und Baar im Zugsverkehr zu Einschränkungen. Bahnreisende mussten auf andere Strecken und Verbindungen ausweichen.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Zürich, Spezialisten der SBB, Vertreter der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST, die Feuerwehr Horgen, der Rettungsdienst des Seespitals Horgen sowie ein Care-Team.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.