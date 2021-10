Gescheiterter Angriff aufs Silicon Valley – SBB beerdigen Andreas Meyers Prestigeprojekt Bahnpassagiere sollten auch E-Trottinette, Mietvelos und Mobility-Autos buchen können: Was vor zwei Jahren grossspurig lanciert wurde, ist nun stillschweigend eingestellt worden. Jonas Wydler

Es sollte ein mutiger Schritt Richtung Digitalisierung sein: Passagiere, die mit den SBB von A nach B fahren, hätten die gesamte Reise von der Haustür bis zum Ziel über eine App planen und buchen können. Foto: Manuel Geisser

Es war eine Kampfansage an Google & Co.: Im August 2019 lancierten die SBB eine neue Mobilitätsplattform, die nicht nur Bahn- und Busverbindungen anzeigt und Tickets bietet, sondern verschiedene Mobilitätsangebote kombiniert.

Mit dem E-Trottinett an den Bahnhof, dann in den Zug und schliesslich mit dem Mietvelo oder Mobility-Mietauto bis zum Ziel der Reise: Die App namens Smartway sollte die Reiseplanung aus einer Hand ermöglichen – ganz bequem dank künstlicher Intelligenz und mittels Standortdaten des Handys.

Als Partner für die «zukunftsweisende Anwendung» war das Luzerner Start-up Axon Vibe mit an Bord. Das Digitalunternehmen mit Sitz in einem historischen Schlösschen programmiert weltweit Mobilitätsanwendungen für den öffentlichen Verkehr, etwa in New York, Japan oder Grossbritannien.