Jetzt im Livestream – SBB-Chef Ducrot stellt «Strategie 2030» vor

IT-Probleme, Lokführermangel, pandemiebedingte Liquiditätsprobleme: Vincent Ducrot hat die ersten anderthalb Jahre als Chef der SBB vor allem damit verbracht, Brände zu löschen. Nun sieht er die Zeit gekommen, den Blick nach vorne zu richten: Die Verkehrsbranche steckt in einem tiefgreifenden Wandel, und mit ihr die SBB. Darum hat Ducrot zusammen mit Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar für den Donnerstag um 11.15 Uhr zu einer Medienkonferenz eingeladen. Sie wollen die «Strategie SBB 2030» vorstellen - also aufzeigen, wie die SBB künftig sowohl das Kerngeschäft pünktlicher und sauberer Züge als auch die Bedienung neuer Mobilitätsbedürnisse erbringen wollen.

Konkret will Ducrot unter anderem die Robustheit des Fahrplans stärken. Laut der NZZ vom Donnerstag ist einer der Hebel dazu, die Fahrzeiten zu verlängern. Die SBB hätten das in den letzten Jahren teilweise gar schon getan, ohne jedoch an die grosse Glocke zu hängen. Weiter will Ducrot zum Beispiel die Angebote auf der ersten und letzten Meile ausbauen - also zwischen dem Bahnhof und der Zieladresse. Auch sollen die Kundeninformation und der Status von Bahnhöfen als «Visitenkarte der SBB» verbessert werden. Ducrot will dafür unter anderem den Mietermix in den Bahnhöfen verändern und damit die «Regionalität stärken» und neue Gastronomiekonzepte entwickeln.