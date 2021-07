Beliebtheit der Manager – SBB-Chef glänzt im Image-Ranking Im CEO-Image-Ranking der SonntagsZeitung belegt Vincent Ducrot den ersten Rang. Armin Müller

«Der Bähnler»: Der neue SBB-Chef Vincent Ducrot geniesst das beste Image unter den Chefs der Schweizer Grossunternehmen. Foto: Adrian Moser

«Dann kam Ducrot, der Bähnler. Und alles wurde besser.» So berichteten die Tamedia-Zeitungen im April über Vincent Ducrot, der im April 2020 die Nachfolge von Andreas Meyer an der Spitze der SBB angetreten hatte. In der ersten Mitarbeiterbefragung nach seinem Start waren praktisch alle Werte nach oben gegangen: zufriedenere Angestellte, gestärktes Vertrauen in die Führung.

Ducrot hatte einen hervorragenden Start, was sich auch in den Medienberichten niederschlug. Ducrot geniesst das beste Image unter den Schweizer Konzernchefs. Das zeigt das CEO-Image-Ranking, für welches das Medienanalyse-Institut Unicepta rund 630 Beiträge auswertete, die von April bis Juni in schweizerischen Leitmedien und internationalen Publikationen erschienen sind. Der Anbieter misst kontinuierlich die mediale Präsenz und die Tonalität der Berichterstattung für alle CEOs der Konzerne im Schweizer Börsenindex SMI sowie der grössten Arbeitgeber wie Coop, Migros, Post und SBB.