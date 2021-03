Bauprojekt am Bahnhof Thalwil – SBB ziehen Gestaltungsplan Talevo zur Überarbeitung zurück Die Schweizerische Bundesbahnen sistieren das Grossprojekt am Bahnhof Thalwil. Die Abstimmung über das umstrittene Bauvorhaben entfällt damit auch. Daniel Hitz UPDATE FOLGT

Die Häuser werden am Bahnhof Thalwil nicht so schnell in die Höhe schiessen wie hier in der Visualisierung angedeutet. Visualisierung: PD

Seit Monaten wird in Thalwil heftig und emotional über das Grossprojekt Talevo der SBB am Bahnhof Thalwil diskutiert. Im Juni hätte die Bevölkerung darüber abstimmen müssen. Nun nimmt die Debatte eine überraschende Wende. Die SBB ziehen das Projekt zur Überarbeitung zurück. Das teilen die Bundesbahnen am Dienstag in einer Mitteilung mit. Weiter schreiben sie: «Da die SBB weiterhin vom Potenzial und Mehrwert dieser Arealentwicklung überzeugt ist, wird sie das Projekt gemeinsam mit der Bevölkerung überarbeiten.» Die für Juni geplante Gemeindeversammlung entfällt somit.

Die Gründe für den überraschenden Rückzug sind noch vage. Die SBB schreiben: «Seit der Eingabe des Gestaltungsplans haben sich verschiedene planerische Rahmenbedingungen verändert, und weitere Kriterien sind dazugekommen.» Als Beispiel nennen sie, dass das Bahnhofsgebäude neu ebenfalls in die Planung einbezogen werden soll. Die Bahnzugänge sowie die Umgebung sollen zudem für alle Verkehrsteilnehmenden so weit wie möglich optimiert werden.

«Pläne stiessen auf wenig Rückhalt»

Kritisiert wurde allerdings vor allem die Höhe der Gebäude. Zu dieser schreiben die SBB in der Mitteilung nichts. Sie geben aber zu: «Der bisherige Gestaltungsplan stiess auf wenig Rückhalt in der Bevölkerung.» Die SBB nehme diese Kritik ernst. «Deshalb wird sie das Vorhaben unter Einbezug der Bevölkerung optimieren, um eine mehrheitsfähige Lösung für den Gestaltungsplan zu erreichen.»



Die Überarbeitung ermögliche zudem, die Anforderungen an den Architekturwettbewerb zu präzisieren, welcher auf den Gestaltungsplan folgt, schreiben die SBB. So soll den Ansprüchen der Beteiligten und der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Die SBB werde gemeinsam mit der Gemeinde in den kommenden Monaten die nächsten Schritte definieren und im Anschluss darüber informieren.