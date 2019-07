Aus Schaad wird Trump

Felix Schaad zeichnet, wie er arbeitet. Teil 4 der Video-Serie unter dem Titel «Das Geheimnis der Kreativität» dreht sich heute um Donald Trump (siehe oben).

Der Karikaturist des «Tages-Anzeigers» will Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, den kreativen Prozess näherbringen – und präsentiert Ihnen dazu jeden Montag ein kurzes Video, in dem er sich selber bei seiner Tätigkeit zeigt. Dieser «Blick in die Blackbox», sagt Schaad, soll die Frage beantworten, was in seinem Büro und vor allem in seinem Kopf abläuft, «natürlich mit einem Augenzwinkern».

