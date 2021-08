Mehr Covid-Patienten im Spital – Schärfere Regeln für Beizen – Kantone wollen nationale Lösung Bei kantonalen Verschärfungen würden ungeimpfte Gäste an Orte ohne Zertifikatspflicht ausweichen. Kantone mit vielen Covid-Intensiv-Patienten drängen deshalb auf eine Bundeslösung. Markus Brotschi

In der Schweiz könnte wie in Frankreich bald ein Covid-Zertifikat für den Restaurantbesuch nötig werden. Foto: Keystone

In einigen Kantonen hat die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivpflegestationen (IPS) bereits wieder ein besorgniserregendes Niveau erreicht. So lagen in Aargauer Spitälern am Montag 19 Erkrankte auf der IPS, halb so viele wie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Spätherbst 2020. Auch die Kantone St. Gallen und Zürich verzeichnen ähnlich hohe Werte im Vergleich zur zweiten Welle. St. Gallen und Aargau erwägen deshalb die Einführung der Zertifikatspflicht für Restaurantbesuche. In St. Gallen wird der Regierungsrat am Dienstag diesen Verschärfungsschritt diskutieren, allerdings noch keine Entscheidung treffen.