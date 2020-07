Premier League – Schärs Newcastle verliert gegen Tottenham In der 36. Runde der Premier League gewinnt Tottenham gegen Newcastle 3:1. Manchester City musste gegen Abstiegskandidat Bournemouth zittern.

Untendurch: Fabian Schär (links) unterlag mit Newcastle United gegen Harry Kane und die Tottenham Hotspurs. Foto: Reuters Heung-Min Son brachte Tottenham in der ersten Halbzeit in Führung. Foto: Reuters David Brooks gelang in der 89. Minute zwar noch der Anschlusstreffer. Zu einem Punktgewinn reichte es am Ende aber nicht. Foto: Reuters 1 / 9

Tottenham Hotspur ist weiterhin im Rennen um einen Champions-League-Platz. Dank des Sieges bei Newcastle United (3:1) fehlen dem Team von José Mourinho noch vier Punkte auf Leicester und Rang vier. Fabian Schär spielte für Newcastle zwar durch, konnte allerdings gegen die berüchtigte Offensive der Spurs nichts ausrichten. Nachdem Heung-Min-Son das 1:0 erzielte, traf Matt Ritchie in der 56. Minute zwar zum Ausgleich. Doch dieser hielt nur vier Minuten, ehe Harry Kane zur neuerlichen Führung Tottenhams traf. In der 90. Minute gelang dem englischen Nationalspieler gar der Doppelpack. Newcastle bleibt damit auf Rang 13 stehen.

Silva mit Traumtor bei City-Sieg

Manchester City hat das erste Spiel nach dem umstrittenen Cas-Urteil zum Financial Fair Play gewonnen. Die Mannschaft von Pep Guardiola setzte sich am Mittwochabend mit 2:1 (2:0) gegen den Abstiegskandidaten AFC Bournemouth durch. Für die City-Treffer sorgten der Spanier David Silva (6. Minute) mittels herrlichem Freistosstor und der Brasilianer Gabriel Jesus (39.). David Brooks konnte in der 89. Minute nur noch verkürzen, zu einem Punktgewinn reichte es seinem Team allerdings nicht.

Manchester City – Bournemouth 2:1 (2:0). – Tore: 6. David Silva 1:0. 39. Gabriel Jesus 2:0. 89. Brooks 2:1.

Newcastle United – Tottenham Hotspur 1:3 (0:1). – Tore: 27. Son 0:1. 56. Ritchie 1:1. 60. Kane 1:2. 89. Kane 1:3. – Bemerkungen: Newcastle United mit Schär.

Rangliste: 1. Liverpool 35/93. 2. Manchester City 36/75. 3. Chelsea 36/63. 4. Leicester City 35/59. 5. Manchester United 35/59. 6. Wolverhampton 36/56. 7. Tottenham Hotspur 36/55. 8. Sheffield United 35/54. 9. Burnley 36/51. 10. Arsenal 35/50. 11. Everton 35/45. 12. Southampton 35/45. 13. Newcastle United 36/43. 14. Crystal Palace 35/42. 15. Brighton & Hove Albion 35/36. 16. West Ham United 35/34. 17. Watford 35/34. 18. Bournemouth 36/31. 19. Aston Villa 35/30. 20. Norwich City 36/21.

( spy/dpa )