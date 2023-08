Erstmaliger Einzug in den Viertelfinal?

Für die Schweizerinnen geht es heute um enorm viel. Bei der zweiten WM-Teilnahme möchte das Team von Trainerin Inka Grings zum ersten Mal in den Viertelfinal einziehen. Bei der WM 2015 in Kanada schafften die Spielerinnen den Sprung in den Achtelfinal ebenfalls, dort scheiterten sie aber an Kanada. Heute soll es gegen Spanien besser laufen.