Slalom der Frauen in Levi – Für Wendy Holdener liegt einiges drin – sogar der erste Sieg Die Schweizerin liegt nach dem ersten Lauf nur 21 Hundertstel hinter Mikaela Shiffrin, der Siegerin vom Samstag. Michelle Gisin ist Elfte. Philipp Rindlisbacher UPDATE FOLGT

Volle Attacke: Wendy Holdener überzeugt im ersten Slalomlauf in Levi. Foto: Getty Images

Winterwunderland in Lappland. Die Sonne scheint von der Seite her auf die Piste, was in Levi, rund 130 Kilometer nördlich des Polarkreises gelegen, zu einer mystischen Stimmung führt. So fantastisch das Panorama, so spannend präsentiert sich die Ausgangslage nach dem ersten Slalomlauf: Vier Athletinnen liegen innert 21 Hundertsteln, was die vorsaisonale Einschätzung diverser Trainer stützt, wonach die Weltspitze näher zusammengerückt sein soll.

Ganz vorne liegt einmal mehr Mikalea Shiffrin. Will die Amerikanerin wie am Samstag reüssieren und Slalomsieg Nummer 49 (!) einfahren, wird sie sich jedoch im zweiten Durchgang kaum Fehler erlauben können. Lena Dürr und Petra Vlhova liegen nur sieben respektive zehn Hundertstel zurück, auf Rang 4 folgt Wendy Holdener, die vorab im oberen Teil glänzend fuhr. Zweimal schon ist die Schwyzerin in Levi Zweite geworden, ein Podestplatz ist auch heute das Ziel. «Ich bin gut gestartet, es wurde mir fast ein wenig zu schnell», sagte Holdener schmunzelnd. Einziger Makel sei der kleine Fehler kurz vor dem Ziel gewesen, wo Shiffrin für die Differenz gesorgt habe. Die Schwedin Anna Swenn-Larsson, am Samstag überraschende Zweite, schied derweil nach bester Zwischenzeit im Mittelteil aus.

Gisin solide, Rast enttäuschend

Einen Nuller gab es im ersten Rennen in Finnland für Michelle Gisin, die danach bitter enttäuscht wirkte. 24 Stunden später machte es die Engelbergerin besser, sie fuhr kontrolliert und liegt nach halbem Pensum auf Rang 11. Sie habe unbedingt ins Ziel kommen wollen, resümierte Gisin, «es war eine ordentliche Fahrt, teilweise aber sicher ein wenig verhalten.» Im zweiten Lauf dürfte sie etwas mehr riskieren, sagte die Allrounderin, die ihren Platz in den Top 7 der Startliste verloren hat.

Erneut nicht zu überzeugen vermochte Camille Rast, womöglich hat die Walliserin nach ihrem Markenwechsel die optimale Materialabstimmung noch nicht gefunden. Mit 1,88 Sekunden Rückstand bangt sie um die Qualifikation für den zweiten Lauf. Aline Danioth hingegen liegt als 15. gut im Rennen.

