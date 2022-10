Halbzeitende

Halbzeit im Letzigrund. Es ist ein ausgeglichenes und hartumkämpftes Spiel – und unter Trainer Colatrella gelingt heute, was unter Foda nur selten gelang: Der FCZ führt durch den Treffer von Antonio Marchesano in der 14. Minute. GC zeigt sich in der Folge wenig beeindruckt, kommt seinerseits zu vielversprechenden Chancen, die jedoch nicht genutzt werden. Der FCZ profitiert in der Phase unmittelbar vor der Pause vor allem durch die Balleroberungen.