Eishockey: Russland - Schweiz – Russland führt nach 20 Minuten dank sehr spätem Tor

1:0 für Russland nach 20 Minuten

Das ist bitter aus Schweizer Sicht. Es geht mit einem 0:1-Rückstand in die erste Pause, dies wegen eines Gegentreffers 2,7 Sekunden vor Drittelsende. Das erste Kurzfazit: Mit viel Einsatz verteidigte die Schweiz das 0:0 und hätte dieses erste Teilziel, ein torloses Startdrittel, um ein Haar erreicht. Ausgerechnet, als sie die Partie zumindest defensiv immer mehr in den Griff zu bekommen schien, kassiert die Schweiz ein ärgerliches (Eigen-)Tor.

Offensiv läuft für die Schweiz bislang wenig. Sie hat gegen physisch starke Russen Mühe im Spielaufbau. Kommt sie für einmal in die russische Zone, kann sie sich kaum festsetzen. Das 1:0 geht darum für die Russen, die hin und wieder zu guten Chancen kamen, darum in Ordnung.

Bei aller Kritik an der Schweiz darf dies nicht vergessen werden: Sie startet gegen die stärkste Mannschaft des Turniers in die Olympischen Spiele. Die Russen sind nicht nur spielerisch stark, sondern auch physisch. Sie spielen ihre körperliche Überlegenheit auch aus. Es ist in keinem Moment auch nur ein Hauch von russischer Überheblichkeit festzzustellen. Der einzige (ewige) Vorwurf an die Russen ist vielleicht der Hang zur Verspieltheit in der Offensivzone. Darum kamen sie bislang verhältnismässig zu eher wenigen Abschlüssen (9:8 Torschüsse für die Schweiz!).

Positiv für die Schweiz: Goalie Reto Berra ist auf der Höhe, strahlt seit Minute 1 viel Sicherheit aus. All das wird Fischers Team auch weiterhin benötigen.