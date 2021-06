Liveplayer: Ukraine – Österreich – Österreich gewinnt – die Schweiz sich mit In Gruppe C geht es um den zweiten Platz – und aus Schweizer Sicht darum, einen Gruppendritten hinter sich zu lassen. Dafür braucht es einen Sieger. LIVE

Heute spielen die Ukraine und Österreich im Direktduell ums Weiterkommen – der Sieger ist mit sechs Punkten Gruppenzweiter hinter der Niederlande. Heisst im Umkehrschluss: Der Verlierer ist Gruppendritter mit drei Punkten – und damit im Duell um die vier besten Gruppendritten hinter der Schweiz.

Achtung vor einem Päckli: Kommt es zu einem Unentschieden (oder einigen sich die Ukrainer und Österreicher in bester Gijon-Manier darauf), ist die Schweiz so oder so schlechterer Gruppendritter und muss weiter zittern.

Das zweite Spiel der Gruppe ist das Duell zwischen Tabellenführer Niederlande und den bisher sieglosen Mazedoniern.

