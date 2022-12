Riesenslalom Männer in Alta Badia – Odermatt schüttelt im Ziel den Kopf Keine Machtdemonstration: Dominator Marco Odermatt liegt nach dem 1. Lauf in Alta Badia nur auf dem 9. Platz. UPDATE FOLGT





Erster Riesenslalom in Sölden zum Saisonauftakt? Gewann Odermatt. Zweiter Riesenslalom in Val d’Isère? Gewann Odermatt. Und nun, was folgt in Alta Badia?

Die Antwort folgt schnell. Der Schweizer Seriensieger startet als Erster auf der anspruchsvolle Gran Risa und als er im Ziel ist, schüttelt er den Kopf. Das Gefühl täuscht ihn nicht. Die fünf nächsten Fahrer, nehmen ihm alle Zeit ab. Am Ende steht er auf Platz 9, 1,42 hinter dem führenden Slowenen Zan Kranjec. «Eineinhalb Sekunden habe ich schon lange nicht mehr verloren», gibt der 25-Jährige dann auch vor dem SRF-Mikrofon zu. Es sei ein schwieriger Lauf gewesen mit vielen Drehungen, er habe ihn nicht gut gespürt.

Die Umstellung von der Abfahrt in Gröden zum Riesenslalom sei nicht einfach gewesen. In den vergangenen Jahren hat Odermatt darum die Abfahrt noch ausgelassen. «Doch die Abfahrt war wichtig, ich bin im Speed wieder ein Stück vorwärts gekommen.» Und sowieso, so Odermatt, wäre es vielleicht auch etwas bitter für die anderen gewesen, wenn es jetzt schon wieder funktioniert hätte.

Seit März 2021 stand der Nidwaldner bei jedem Riesenslalom, zu dem er gestartet ist, auf dem Podest. Im zweiten Lauf (ab 13.30 Uhr) muss er nun angreifen, um die Serie nicht reissen zu lassen.

abb

