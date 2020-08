Offener Schlagabtausch in der ersten Halbzeit

Die ersten Minuten gehören voll und ganz dem Heimteam. Anfangs geht Guardiolas Taktik auf. Madrid ist zwar mehrheitlich im Ballbesitz, vermag damit aber nichts anzufangen, sondern spielt den Ball in der Abwehrreihe hin und her. Die Citizens ersticken das Aufbauspiel der Madrilenen im Keim, erobern den Ball früh. Nach nur wenigen Minuten kommen sie so nach einer Balleroberung gar zum Führungstreffer. Varane vertendelt den Ball, der Ball kommt in die Mitte und Sterling muss nur noch den Fuss hinhalten. Auch nach dem Treffer gelingt City ein effektives Pressing. Erst nach über zwanzig Minuten können sich die Spanier steigern und das Spiel aktiv mitgestalten. Real stürmt besonders über die aussen immer besser nach vorne. Rodrygo findet in der Mitte Benzema, der für Madrid ausgleichen kann. Nun muss auch ManCity aktiver spielen. Es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für die Spanier. Weitere Treffer fallen vorerst noch nicht.