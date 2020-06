Das spricht für YB

YB ist der klare Favorit. Als Titelverteidiger ist der Meistertitel das klare Ziel. Doch am letzten Freitag gegen dern FC Zürich spielten die Berner nicht meisterlich. Erst in der YB-Viertelstunde konnten sie den Sieg holen. Und der dreifache Torschütze Pierre Nsame steht heute nicht in der Startaufstellung. Nun müssen andere zeigen, dass sie Tore schiessen können.