Geld aus 70 Läden – Scharfer Protest an Migros-Geschäften mit Kriegstreiber aus Aserbeidschan Der Grossverteiler kooperiert an Tankstellenshops mit dem Ölkonzern Socar, der Kriegspropaganda gegen Armenien verbreitet. Für ein Nationalratstrio ist dies ein No-go. Thomas Knellwolf

Cumuluspunkte vom Kriegstreiber? Eine Frau und ein Mädchen an der Kasse im Migrolino-Shop einer Socar-Tankstelle in Zürich. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Finanziert man einen Krieg, wenn man bei Socar in Bümpliz, Münchenstein oder Netstal tankt oder dort an der Migrolino-Kasse ein Chäschüechli und einen Farmer-Stängel kauft? Hilft die Migros Kriegstreibern, indem sie an Schweizer Tankstellen mit Socar zusammenarbeitet?