Interview mit Bundesrätin Viola Amherd – «Schauen Sie ‹Tschugger›! Dann wissen Sie, warum es hier so viele Walliser hat»

Die erste Verteidigungsministerin der Schweiz spricht über Rücksichtnahme in Zeiten der Krise, die Armee der Zukunft – und die vielen Walliser in ihrem Departement.

«Schauen Sie ‹Tschugger›! Dann wissen Sie, warum es hier so viele Walliser hat»

Frau Bundesrätin, Geimpfte und Ungeimpfte stehen sich in der Schweiz immer unversöhnlicher gegenüber. Warum spaltet diese Frage unsere Willensnation gerade mehr als jede andere?

Die Menschen haben nach bald zwei Jahren Krisenmodus langsam genug. Viele haben Erkrankungen oder sogar Todesfälle in der Familie oder im Freundeskreis erlebt. Und viele leiden unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Dass die Nerven blank liegen nach so langer Zeit – dafür habe ich Verständnis. Dieses dauernde Auf und Ab, das Schwanken zwischen Hoffnung und Einschränkungen, ist sehr schwierig. Ich kann darum nachvollziehen, wenn die Menschen zum Teil unversöhnlicher mit den Meinungen anderer umgehen. An der Impffrage entzündet sich der ganze Konflikt.