Hochwasser am Bielersee - Schaulustige blockieren Zufahrtswege für Einsatzkräfte

Hochwasser im Kanton Bern – Schaulustige blockieren Zugänge zum Bielerseeufer Die Bieler Einsatzkräfte verlieren derzeit viel Zeit wegen blockierter Strassen. Das Abpumpen von Kellern ist bis auf weiteres eingestellt. Quentin Schlapbach UPDATE FOLGT

Der übervolle Bielersee fasziniert und zieht viele Schaulustige an. An manchen Stellen versperren diese den Einsatzkräften mittlerweile den Weg. Foto: Keystone

Die Lage am Bielersee hat sich im Verlaufe des Freitagmorgens etwas stabilisiert. Bis am Mittag pendelte sich der Pegel bei 430,8 Meter über Meer ein. Weil aber die Abflussmenge bei der Schleuse in Port am frühen Nachmittag erneut gedrosselt werden musste, stieg der See zuletzt wieder etwas an. Um 15.00 Uhr betrug der Pegel 430,86 M.ü.M. – noch zwei Zentimeter unter dem Rekordwert aus dem Jahre 2007.

Das Wasser ist aber bereits während der Nacht in zahlreiche Keller von Anwohnerinnen und Anwohnern gedrungen. Hier sind den Einsatzkräften aber bis auf weiteres die Hände gebunden. «Die Feuerwehr pumpt zurzeit keine Keller aus», sagt Matthias Rüttimann, Kommunikationsverantwortlicher des Regionalen Führungsorgans Biel/Bienne Regio.